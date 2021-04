Milano, scoperta serra di marijuana in un campo nomadi: un arresto

La Polizia di Stato ha scoperto e sequestrato nel campo nomadi di via Vaiano Valle, a Milano, una serra per la produzione di marijuana. Arrestato il presunto gestore del piccolo impianto, un cittadino albanese incensurato di 41 anni. La coltivazione è stata trovata in una casetta prefabbricata disabitata e trasformata, appunto, in serra, con tanto di impianto idrico e lampade per la coltivazione intensiva. Gli uomini della Narcotici della Squadra mobile hanno sequestrato 180 piante mature e circa 500 vasi seminati o piantumati.