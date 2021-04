Regione Lombardia, aperta prenotazione per il vaccino agli over 65

Al via da oggi in Lombardia le prenotazioni dei vaccini anti-Covid riservati ai cittadini over 65. A darne l'annuncio il governatore della Lombardia Attilio Fontana, al termine della visita venerdì scorso, insieme al segretario della Lega, Matteo Salvini, dell'hub vaccinale della 'Fabbrica del Vapore' di Milano. "Da lunedì apriremo le prenotazioni anche per la fascia dai 65 ai 70 anni. Potrò prenotarmi anch'io", ha detto Fontana, aggiungendo che la media di inoculazioni effettuate nella regione "è di 50mila al giorno". (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI - LA SITUAZIONE IN LOMBARDIA - QUANDO MI VACCINO?)

"Vaccinare sempre più persone per arrivare agli stessi risultati già raggiunti per le RSA. Zero contagi", ha commentato su Twitter la vicepresidente della Lombardia e assessore al Welfare Letizia Moratti. "Salviamo vite. Vacciniamo", ha aggiunto.