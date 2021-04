Incidente stradale a Corsico, investita da moto: muore 44enne

La donna, già in arresto cardiaco, è stata trasportata all'Humanitas di Rozzano ma non ce l'ha fatta. Il giovane motociclista, 21 anni, non sarebbe in pericolo di vita

Tragedia ieri sera a Corsico, in provincia di Milano. Una donna di 44 anni è morta dopo essere stata investita da una moto guidata da un 21enne. La donna, già in arresto cardiaco, è stata trasportata all'Humanitas di Rozzano ma non ce l'ha fatta. Il giovane motociclista è stato invece trasferito in elicottero in ospedale in codice rosso, ma non sarebbe in pericolo di vita. L'amico che era in sella con lui, 23enne, è stato portato dal 118 in codice giallo al San Carlo.