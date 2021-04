Le fiamme si sono sviluppate dal tetto della palazzina e i vigili del fuoco sono stati impegnati fino all'alba per spegnere il rogo

Un incendio è divampato nella notte in una palazzina nel quartiere Leonessa, nella zona sud di Brescia. Non si registrano feriti, ma quattro famiglie sono state costrette a lasciare la loro abitazione. Le fiamme si sono sviluppate dal tetto della palazzina e i vigili del fuoco sono stati impegnati fino all'alba per spegnere il rogo.