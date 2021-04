Ruby ter, Berlusconi è ancora ricoverato: rinviato processo a Siena

Già settimana scorsa l'udienza era stata rinviata a causa delle condizioni del leader di Forza Italia. L'ex premier a Siena è accusato di corruzione in atti giudiziari

Il tribunale di Siena ha disposto il rinvio al 22 aprile per il processo Ruby ter che vede indagato Silvio Berlusconi per corruzione. I giudici hanno accolto la richiesta della difesa dell'ex premier per legittimo impedimento perché Berlusconi è ricoverato all'ospedale San Raffaele di Milano (LA STANZA PRIVATA AL SAN RAFFAELE – TUTTE LE SFIDE DI BERLUSCONI).

Accolta la richiesta della difesa

Già la scorsa settimana l'udienza era stata rinviata sempre a causa delle condizioni del leader di Forza Italia. Berlusconi a Siena è accusato di corruzione in atti giudiziari. Imputato anche Danilo Mariani, il pianista senese delle serate ad Arcore, accusato di falsa testimonianza. Oggi il pm di Siena, Valentina Magnini, si è nuovamente opposto alla richiesta di rinvio del processo Ruby ter avanzata dalla difesa di Berlusconi e ha anche chiesto al collegio di disporre accertamenti medici sulle condizioni dell'ex premier, come aveva fatto già all'udienza della scorsa settimana. Il tribunale è in camera di consiglio.