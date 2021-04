Covid in Lombardia, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

Processati in 24 ore 38.490 tamponi, con un tasso di incidenza al 5,1%. In terapia intensiva ci sono 787 pazienti (-24), 5.727 negli altri reparti (-36)

A fronte di 38.490 tamponi effettuati, è di 1.975 il numero di nuovi casi positivi registrati in 24 ore in Lombardia, con un tasso di incidenza al 5,1%. In regione continua lentamente a diminuire il numero dei ricoverati. Sono 787 in terapia intensiva (-24), e 5.727 negli altri reparti (-36). (COVID: TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEL CONTAGIO QUANDO MI VACCINO?)

7:15 - Protesta dei ristoratori ieri a Cremona

Ristoratori e titolari dei pubblici esercizi in piazza, ieri a Cremona, per rivendicare un doppio diritto: poter lavorare e garantirsi un futuro. Chiamati a raccolta da Confcommercio, hanno inscenato la loro protesta pacificamente ma con forza. "I pubblici esercizi e le attività della ristorazione sono tra le categorie più pesantemente colpite - ha preso il megafono il presidente di Confcommercio Cremona, Andrea Badioni -. Ma non possiamo dimenticare il comparto del turismo, delle attività alberghiere o delle agenzie di viaggi, quello delle attività legate a spettacoli o eventi, quello del tempo libero, il settore della moda. Messi in ginocchio da questa pandemia e da come la si è gestita". Alessandro Lupi, presidente provinciale Fipe, ha aggiunto: "Vogliamo una data in cui potremo aprire le nostre imprese. Non possiamo aspettare l'immunità legata ai vaccini perché per noi il tempo è scaduto. siamo in grado di garantire la salute dei nostri dipendenti e dei clienti. Non siamo untori”.

7:10 - In Lombardia 1.975 casi su 38.490 tamponi

A fronte di 38.490 tamponi effettuati, è di 1.975 il numero di nuovi casi positivi registrati in 24 ore in Lombardia, dove continua lentamente a diminuire il numero dei ricoverati. Sono 787 in terapia intensiva (-24), e 5.727 negli altri reparti (-36).

Continua a crescere il totale dei decessi, che da inizio pandemia arriva a 31.909.

Per quanto riguarda le Province, 506 casi sono stati segnalati a Milano, di cui 208 in città, 457 a Varese, 226 a Como, 160 a Monza, 136 a Brescia, 118 a Mantova, 86 a Cremona, 85 a Pavia, 71 a Bergamo. 44 a Lecco, 40 a Lodi e 10 a Sondrio.