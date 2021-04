Incidente sul lavoro a Casirate d'Adda: grave operaio 58enne

L'uomo, trasportato in codice rosso all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, è stato investito da un carrello elevatore in retromarcia guidato da un collega

Un operaio è rimasto ferito in maniera grave a seguito di un incidente sul lavoro avvenuto in una ditta di Casirate d'Adda (Bergamo). L'uomo, 58 anni, è stato investito da un carrello elevatore in retromarcia, guidato da un collega. Sul posto sono arrivati i mezzi del 118, tra cui l'elisoccorso. L'operaio è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo in gravi condizioni.

La ricostruzione dell'incidente

Ats Bergamo ha ricostruito che "il carrellista, alla guida del mezzo, stava spostando dei bancali carichi di prodotti, muovendosi in retromarcia nel corridoio e, nonostante avesse controllato negli specchietti retrovisori, non si è accorto dell'arrivo improvviso da un'altra direzione del collega a piedi, investendolo". L'operaio è stato immediatamente soccorso e trasportato urgentemente all'ospedale, dove è stata necessaria l'amputazione di parte di una gamba. Il 58enne ha riportato anche traumi al bacino ed al volto.