Monza, sorpreso con quattro chili di hashish in casa: arrestato 57enne

Un uomo di 57 anni è stato arrestato dai carabinieri per detenzione di droga ai fini dello spaccio dopo che nella sua abitazione a Monza i militari hanno trovato circa quattro chili di hashish.

L'arresto

I carabinieri si sono recati nella casa dell'uomo su segnalazione di altri residenti della zona, insospettiti da un viavai continuo di gente nonostante le restrizioni per l'emergenza Covid. Arrivati all'interno dell'abitazione, i carabinieri hanno trovato circa 500 grammi di hashish in garage e il resto in un armadio. Il 57 enne è stato portato in carcere a Monza.