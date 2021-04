Si sarebbero appropriati di soldi nel corso di una perquisizione in una casa di presunti spacciatori, compilando falsi verbali per intascare il denaro

Sono finiti agli arresti domiciliari quattro agenti della polizia locale di Milano per falso ideologico perché si sarebbero appropriati di soldi nel corso di una perquisizione in una casa di presunti spacciatori, compilando falsi verbali per intascare il denaro.