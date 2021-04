Milano, lite per separazione: spinge moglie dal balcone

L'episodio è avvenuto poco prima delle 6 di ieri in via Bellincione. A chiamare i soccorsi è stata una vicina della coppia a cui la ferita ha chiesto aiuto dopo essersi schiantata in strada

A Milano un uomo di 44 anni, originario del Perù, è stato arrestato dalla polizia per il tentato omicidio della moglie, una connazionale di 45 anni, picchiata e spinta giù dal balcone del primo piano del loro appartamento.

La vicenda

L'episodio è avvenuto poco prima delle 6 di ieri in via Bellincione. A chiamare i soccorsi è stata una vicina ecuadoriana della coppia a cui la ferita ha chiesto aiuto dopo essersi schiantata in strada. Nonostante le ferite riportate nella caduta ha trovato la forza di citofonarle. Secondo quanto riferito agli investigatori dalla donna, il compagno l'ha aggredita al culmine di una lite partita per motivi di gelosia e per la decisione di lasciarlo. L'uomo, infatti, non avrebbe accettato la separazione della moglie con la quale ha due bambini. Le telecamere di sorveglianza della zona mostrano che dopo averla spinta dal balcone (dell'altezza di cinque metri) è scappato con una busta piena di vestiti sporchi di sangue. I poliziotti lo hanno individuato poche ore dopo in via Tortona, aveva trovato riparo a casa della madre. La peruviana è stata accompagnata in condizioni serie all'ospedale Niguarda, dove è stata dichiarata fuori pericolo ma ancora senza una prognosi precisa.