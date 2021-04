Moratti in Consiglio regionale: "Su caso Ibra segnalazione opportuna"

La vice presidente della Lombardia ha risposto a un'interrogazione fatta da un consigliere. Quest'ultimo ha chiesto la cancellazione dai siti istituzionali della regione della campagna di comunicazione a favore della vaccinazione che ha come testimonial il calciatore, sorpreso in un ristorante in zona rossa

"Sarà mia cura interloquire con l'assessore Bolognini, che ha la responsabilità per la campagna comunicazionale, per segnalare l'episodio che lei ha opportunamente segnalato". Lo ha detto la vice presidente e assessore al Welfare di Regione Lombardia, Letizia Moratti, rispondendo a un'interrogazione fatta dal consigliere regionale di +Europa Radicali, Michele Usuelli.

Ibra sorpreso in un ristorante in zona rossa

Usuelli ha chiesto la cancellazione dai siti istituzionali della Regione della campagna di comunicazione a favore della vaccinazione in Lombardia che aveva come testimonial il calciatore del Milan Zlatan Ibrahimovic. Quest'ultimo, come documentato dal sito 'Fanpage', è stato sorpreso all'interno di un noto ristorante milanese in piena zona rossa (COVID: TUTTI GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - MAPPE E GRAFICI - L'EMERGENZA IN LOMBARDIA E A MILANO).