Pavia, incidente stradale: investita ragazza in monopattino

Una ragazza di 23 anni è stata investita da un'auto ieri pomeriggio a Pavia, mentre stava transitando da un incrocio semaforico su un monopattino elettrico. La dinamica dell'incidente deve ancora essere chiarita. L'impatto con l'auto è stato violento.

La ricostruzione dei fatti

La 23enne è finita sul cofano della vettura, prima di essere sbalzata sull'asfalto. Subito soccorsa dal 118, la giovane è stata condotta in ambulanza al Policlinico San Matteo di Pavia dove le sono state diagnosticate diverse fratture. La ragazza comunque non è in pericolo di vita.