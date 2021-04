Cormano, nasconde in auto 4 chili di cocaina: arrestata 51enne

La donna, incensurata, è stata fermata per un controllo di routine. Nel corso della perquisizione della vettura sono stati rinvenuti 11 panetti nascosti in una busta dietro al sedile del conducente

Una donna di 51 anni è stata arrestata dai carabinieri, a Cormano (Milano), dopo che i militari hanno trovato nella sua auto 4 chili di cocaina. La donna, incensurata, è stata fermata dai militari venerdì sera in via Filzi per un controllo di routine. Nel corso della perquisizione della vettura sono emersi 11 panetti nascosti in una busta dietro al sedile del conducente.