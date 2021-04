Treno riparte dopo sosta con bimbo di 3 anni solo: ritrovato da Polfer

E' stato ritrovato dalla Polfer e riaffidato alla madre un bimbo di tre anni che ieri era rimasto solo su un treno ripartito dopo una sosta fuori programma alla stazione di Palazzolo.

Il convoglio Brescia-Bergamo si era fermato in stazione per circa mezz'ora per permettere al 118 di soccorrere un uomo colto da malore. Durante l'attesa, una donna straniera residente a Brescia è scesa dal treno, così come molti altri passeggeri, ed è andata a comprare le caramelle al figlio di tre anni, rimasto ad aspettarla sul treno. La donna aveva con sé l'altra figlia, di un anno. Mentre era però al bar, il treno è ripartito con il piccolo a bordo. Subito è scattato l'allarme al 112. La Polfer ha avvisato il capotreno, che ha individuato il bambino, l'ha fatto scendere alla stazione di Bergamo e affidato agli agenti. Poco dopo è arrivata anche la madre con la sorellina, a bordo di un treno successivo.