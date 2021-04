Aggredisce ragazza in sottopasso metro nel Milanese: arrestato 28enne

Si è accorta di essere seguita nel sottopasso della stazione metropolitana di Sesto Rondò, a Sesto San Giovanni. Per questo, ieri sera, una 19enne che stava tornando a casa a Milano ha lasciato cadere il portafogli sperando così di evitare una rapina. Non era però quello che voleva il suo inseguitore che l'ha costretta contro il muro e ha iniziato a palpeggiarla. In quel momento però si è accordo dell'arrivo dei carabinieri che stavano facendo un servizio di controllo. I militari hanno visto il giovane scappare e lo hanno inseguito fermandolo. È stata la ragazza a raccontare poi l'aggressione ai carabinieri, che hanno arrestato l'uomo di origine egiziana per violenza sessuale.