Covid Lombardia, al via prenotazione per vaccino a over 70

"Da stamani sono iniziate le prenotazioni per i vaccini per tutti i lombardi dai 70 anni in avanti". Lo ha fatto sapere il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, annunciando l'anticipo rispetto al piano illustrato la scorsa settimana dal consulente per la campagna vaccinale Guido Bertolaso. L'apertura delle prenotazioni per la fascia 70-75 anni era infatti prevista per il 15 aprile. (COVID: TUTTI GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - MAPPE E GRAFICI - L'EMERGENZA IN LOMBARDIA E A MILANO).

A spiegare il motivo dell'anticipo è il direttore generale al Welfare di Regione Lombardia, Giovanni Pavesi. "Apriamo ai 70enni perché l'adesione della fascia tra i 75 e i 79enni, dopo un primo giorno molto promettente, è inferiore al previsto. E la causa è AstraZeneca", ha spiegato. "Se un 80enne rifiuta un vaccino AstraZeneca non sappiamo nemmeno noi come comportarci. È un problema. Ci stiamo pensando, per ora lo mettiamo in coda" ha aggiunto. "Sono preoccupato per i prossimi giorni in cui chiudiamo gli over 80 e iniziamo i disabili e domiciliari - ha detto -. Il rischio di qualche scivolone c'è, ma poi si aprirà la partita più agevole delle fasce anagrafiche".

"Vaccinato l'80% degli over 80 prenotati"

"Ad oggi abbiamo vaccinato l'80% dei 630mila cittadini over 80 che ne avevano fatto richiesta - ha continuato Pavesi, in audizione congiunta delle Commissioni Sanità e Bilancio del Consiglio Regionale -. Questo è un risultato non trascurabile. Questa settimana vaccineremo coloro che si erano prenotati e che non avevano ancora ottenuto un appuntamento e l'impegno di arrivare all'11 aprile ad una copertura sostanziale, ad una sorta di immunità di gregge della popolazione anziana, la raggiungeremo. Parallelamente abbiamo ottenuto il 90% della vaccinazione del personale scolastico".