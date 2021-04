Covid, in Lombardia parte campagna massiva di vaccinazione

La regione ha fornito la tabella di marcia del piano vaccinale, indicando le date in cui si potrà prenotare la propria dose in base all'età anagrafica

In Lombardia prende il via la campagna massiva di vaccinazione contro il Covid. La regione ha fornito la tabella di marcia del piano vaccinale, indicando le date in cui si potrà prenotare la propria dose in base all'età anagrafica. Per quanto riguarda le persone che hanno tra i 75 e i 79 anni, le prenotazioni sono già cominciate il 2 aprile mentre la somministrazione si svolgerà dal 12 al 26 aprile.

Le date

Le tempistiche sono divise per fasce di età. Le persone tra i 70 e 74 anni potranno iscriversi dal 15 aprile (vaccinazione dal 27 aprile all'8 maggio), tra i 60 e 69 anni dal 22 aprile (vaccinazione dal 9 maggio al 18 maggio), tra i 50 e 59 anni dal 30 aprile (vaccinazione dal 19 maggio al 7 giugno). Per gli Under 49 prenotazione dal 14 maggio e vaccinazione dall'8 giugno al 18 luglio.

Come prenotare

Si può prenotare il vaccino tramite la piattaforma online, telefonando al numero verde 800.894.545, recandosi presso uno sportello Postamat o tramite portalettere dotati di palmare.