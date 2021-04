AstraZeneca, Signorelli a Sky TG24: “In Lombardia 15-16% di rinunce”

"In Lombardia abbiamo avuto il 15-16% di mancate presentazioni alla somministrazione" del vaccino AstraZeneca a causa della vicenda che riguarda il farmaco anglo-svedese (EMA SU ASTRAZENECA - QUANDO MI VACCINO?) . A riportare il dato è Carlo Signorelli, ordinario di Igiene e Sanità pubblica all'Università San Raffaele di Milano, membro del Comitato tecnico scientifico (Cts) Lombardia, intervenuto in diretta a Sky TG24. "AstraZeneca dà un livello di protezione dall'infezione più basso rispetto a Pfizer e Moderna - ha spiegato -, ma comunque protegge dalle forme gravi della malattia in modo simile agli altri vaccini. I benefici sono molto superiori ai rischi", ha rimarcato Signorelli. (COVID: TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEL CONTAGIO - LA SITUAZIONE IN LOMBARDIA)