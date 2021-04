Fondi Lega, la Lombardia Film Commission si costituirà parte civile

Lo fondazione ha fatto questa scelta “al fine di ottenere l'eventuale ristoro dei danni patiti" nei due processi, uno in abbreviato a carico dei due revisori contabili, Alberto Di Rubba e Andrea Manzoni, e l'altro in ordinario all'imprenditore Francesco Barachetti, per la compravendita del capannone di Cormano

La Fondazione Lombardia Film Commission ha deciso di costituirsi parte civile, rappresentata dall'avvocato Andrea Puccio, "al fine di ottenere l'eventuale ristoro dei danni patiti" nei due processi, uno in abbreviato a carico dei due revisori contabili della Lega Alberto Di Rubba e Andrea Manzoni, e l'altro in ordinario all'imprenditore Francesco Barachetti, per la vicenda della compravendita del capannone di Cormano (Milano) con la quale sarebbero stati drenati, per l'accusa, 800mila euro di fondi pubblici. La Fondazione spiega, infatti, di aver "avviato ogni più opportuna iniziativa volta alla tutela dei propri interessi". (GLI AGGIORNAMENTI)

La nota della Fondazione Lombardia Film Commission

Fondazione Lombardia Film Commission, si legge in una nota, "è recentemente venuta a conoscenza della pendenza di due procedimenti penali aventi ad oggetto la procedura d'acquisto dell'immobile di Cormano adibito a sede della Fondazione, nell'ambito dei quali sono contestati reati di peculato, turbata libertà del procedimento di scelta del contraente e illeciti tributari". Al riguardo, si legge ancora, "la Fondazione, che riveste la qualifica di persona offesa, ha già avviato ogni più opportuna iniziativa volta alla tutela dei propri interessi: è stato, infatti, nominato l'Avv. Andrea Puccio quale proprio difensore di fiducia, con il supporto del quale ha deciso di costituirsi parte civile in giudizio, al fine di ottenere l'eventuale ristoro dei danni patiti".

I processi e le accuse

Il 21 aprile si aprirà il processo con rito abbreviato, davanti al gup Guido Salvini, per Di Rubba, anche ex presidente Lfc, e Manzoni, i due contabili per la Lega in Parlamento agli arresti domiciliari nell'inchiesta dell'aggiunto Eugenio Fusco e del pm Stefano Civardi sul caso della compravendita e pure su presunti fondi neri creati per il partito. I reati principali sono peculato e turbata libertà nel procedimento di scelta nel contraente per la vendita del capannone. Per Barachetti, invece, il processo ordinario si aprirà il 15 aprile davanti alla settima penale. Per il caso hanno già patteggiato il commercialista Michele Scillieri, suo cognato Fabio Barbarossa e il presunto prestanome Luca Sostegni. La Fondazione Lfc, partecipata dalla Regione Lombardia e dal Comune di Milano, ha deciso di chiedere di entrare nei processi come parte civile per gli eventuali danni. Mentre al momento, a quanto si è saputo, l'amministrazione regionale ha deciso di non costituirsi privilegiando l'eventuale strada del giudizio civile. Il Comune, invece, dovrebbe chiedere di essere parte civile. Secondo le indagini, gli imputati, dopo che la Fondazione aveva ottenuto un finanziamento da un milione di euro dalla Regione, tramite quell'operazione immobiliare, che risale al 2017 e passata anche per un bando 'truccato', avrebbero drenato 800mila euro, cifra che incassò da Lfc una società riconducibile ai professionisti che vendette il capannone.