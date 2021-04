Milano, minaccia un condomino con l’accetta: arrestato 46enne

In casa l’uomo possedeva una pistola automatica Vz61 Skorpion calibro 7,65 mm Browning munita di silenziatore, un'arma da guerra, e un badile. Deve rispondere di detenzione di arma da guerra. Inoltre è stato indagato in stato di libertà per minacce aggravate e porto di oggetti atti ad offendere

Un uomo di 46 anni è stato arrestato questa mattina dopo aver minacciato e colpito un condomino con un’accetta in zona Barona, a Milano. A chiamare la polizia è stata la moglie della vittima dell’aggressione, una donna di 52 anni. Arrivati rapidamente sul posto, i poliziotti delle Volanti hanno effettivamente notato un uomo con un'ascia in mano che si rifugiava in casa. Entrati nell'appartamento, hanno trovato una pistola automatica Vz61 Skorpion calibro 7,65 mm Browning munita di silenziatore, un'arma da guerra, e un badile. Nel cortile dello stesso stabile hanno poi trovato anche l'accetta utilizzata per l’aggressione.

Altri episodi

Altri condomini hanno riferito che l'uomo si era già reso protagonista di altri episodi di minacce ed aggressioni nei confronti dei vicini. La persona aggredita, un 55enne, è stato medicato sul posto e poi è andato in questura a fare denuncia. L'aggressore, un italiano di 46 anni, è stato arrestato e portato a San Vittore. Deve rispondere di detenzione di arma da guerra ed è indagato in stato di libertà per minacce aggravate e porto di oggetti atti ad offendere.