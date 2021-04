Milano, morto uomo caduto per cedimento ponte della Martesana

È morto, poco dopo il ricovero all'ospedale, l'uomo caduto ieri verso sera da una balaustra dello storico ponte pedonale in ferro battuto all'inizio dell'interramento del naviglio Martesana a Milano che passa da una chiusa sotto via Melchiorre Gioia al termine del centro direzionale della città.

La tragedia

Andrea Elifani, 40 anni, è precipitato da circa tre metri di altezza, ma avuto la sfortuna di battere la testa riportando ferite che si sono rivelate fatali. Era apparso in gravissime condizioni fin da subito. In base alle prime indagini della polizia locale, la delimitazione della passatoia che porta a una delle scale era arrugginita e pericolante. L'uomo è precipitato in maniera improvvisa, tanto da non riuscire a proteggersi con le mani per attutire il colpo. Il grave episodio potrebbe sollevare polemiche perché il ponticello è percorso spesso da famiglie con bambini proprio per osservare la chiusa con l'acqua che termina sotto la strada.