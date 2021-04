Sesto San Giovanni, maltratta padre 80enne: divieto di avvicinamento

A lungo l'anziano non ha trovato la forza di denunciare il figlio. A seguito dell'ennesima aggressione ha, invece, cambiato idea

Un uomo di 29 anni è stato sottoposto a misura cautelare di allontanamento dalla casa di famiglia, con l'accusa di reiterati maltrattamenti nei confronti dell'anziano padre. Questo provvedimento a conclusione di un'indagine della polizia a Sesto San Giovanni, alle porte di Milano.

La vicenda

Secondo quanto ricostruito dalle indagini, il figlio era solito inveire, maltrattare e aggredire anche fisicamente il padre di 80 anni, come testimoniato dai numerosi interventi della polizia, a seguito di richieste di aiuto dei vicini di casa. Nonostante ciò, a lungo, l'anziano non ha trovato la forza di denunciare il figlio. A seguito dell'ennesima aggressione ha invece cambiato idea. Attivato il "codice rosso", per decisione del Gip di Monza, il 29enne è stato allontanato.