Covid, in Lombardia 3.941 nuovi contagi su 57.421 tamponi

Nelle ultime ore in Lombardia si registrano 3.941 nuovi contagi a fronte di 57.421 tamponi processati, il rapporto tra test effettuati e casi positivi è del 6,8%. Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 857, quelle negli altri reparti sono 6.703, i decessi sono stati 97 che portano il totale dall'inizio dell'emergenza sanitaria a 30.959. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI)

In provincia di Milano si registrano 1.273 nuovi casi, di cui 537 nel capoluogo, in quella di Brescia 656, Monza 389, Como 299, Bergamo 264, Mantova 217, Pavia 195, Varese 164, Cremona 137, Lecco 97, Lodi 84, e in quella di Sondrio 63.