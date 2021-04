Incendio in Brianza, fiamme in azienda: alta colonna di fumo

Al momento non risulterebbe un pericolo imminente per la salute pubblica anche se le campionature dell'aria sono ancora in corso

Un vasto incendio si è sviluppato, la scorsa notte, in un capannone industriale di un'azienda, in provincia di Monza. Le fiamme, alimentate da materiale plastico, hanno provocato un'alta colonna di fumo nero, visibile da molti chilometri di distanza. Al momento non risulterebbe un pericolo imminente per la salute pubblica anche se le campionature dell'aria sono ancora in corso.

L'incendio

L'incendio si è verificato in una ditta di materiale plastico che si trova in via Euripide ad Agrate Brianza. Sul posto ci sono almeno una dozzina di autopompe dei vigili del fuoco dei comandi provinciali di Milano e Monza.