Calcio, il Milan sigla una nuova partnership pluriennale con BMW

Il Milan e BMW annunciano una nuova partnership pluriennale. La casa automobilistica tedesca diventa infatti nuovo Automotive Partner e Premium Partner del club rossonero, a quattro anni di distanza dall'ultimo contratto di automotive partner. Per BMW si tratta del primo accordo con una società calcistica in Italia. "Bmw e Milan - spiega il presidente del Milan, Paolo Scaroni, a margine dell'evento online di presentazione - in comune hanno la modernità e le radici affondate nel passato. Sono due icone all'avanguardia che guardano sempre al futuro".

"La nostra ambizione è costruire una partnership che vada oltre gli aspetti tradizionali. Vogliamo mettere a fattor comune alcuni valori che ci accomunano. Stile, forza innovativa e cultura, sono le parole chiave, insieme a sostenibilità e responsabilità sociale delle due aziende", le parole del presidente e ad di BMW Italia Massimiliano Di Silvestre.

I commenti

Giocatori, staff tecnico e manager del club di via Aldo Rossi potranno scegliere tra un'ampia gamma di autovetture, tra cui quelle elettriche. "Il Milan sta facendo un percorso di trasformazione vincente - continua Di Silvestre - ha una storia di gloria proiettata ad un futuro di grande successo. Anche noi stiamo effettuando un processo di trasformazione, del processo tecnologico e di relazione con il mercato". Le due aziende, inoltre, sono accomunate dall'importanza dello 'stile' societario: "Lo stile Milan è uno stile di sobrietà e come tale lo consideriamo un grande valore. Siamo stati campioni d'inverno anche se non è valso un trofeo - spiega Scaroni - ma non ci siamo mai esaltati, non abbiamo mai espresso lamentele. Pioli non si è mai lamentato per i tanti infortuni né con gli arbitri, questo è lo stile Milan per costruire un grande futuro”.