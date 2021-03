Scippi e rapine in Brianza, denunciati tre uomini

I tre malviventi entravano in azione nei pressi dei supermercati tra Seveso e Barlassina. Devono rispondere di furto con strappo e rapina aggravata in concorso.

Scippavano o rapinavano esclusivamente donne, che camminavano per strada o erano vicine ai supermercati tra Seveso e Barlassina: è questa l'accusa con cui sono stati denunciati tre cittadini marocchini di 32, 38 e 43 anni. I carabinieri di Seveso li hanno identificati grazie alle testimonianze raccolte e alle immagini di videosorveglanza del comune. Ricostruiti i possibili itinerari, i militari hanno monitorato costantemente la zona con personale in borghese supportato da pattuglie.

La denuncia

Lo scorso 23 marzo hanno fermato il 39enne, senza fissa dimora e pregiudicato per rapina, che aveva ancora addosso le chiavi dell'auto e la borsa della sua ultima vittima. In caserma l'uomo ha ammesso di aver compiuto due scippi il 15 e il 18 marzo. Attraverso ulteriori controlli sono stati individuati gli altri due complici, anch'essi senza fissa dimora. Tutti e tre sono stati quindi denunciati per furto con strappo e rapina aggravata in concorso.