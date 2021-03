Baby gang, rapinano coetaneo: 2 minori posti in comunità nel Milanese

I due giovani, un 16enne e un 17enne, sono accusati di aver picchiato con un bastone il ragazzo per sottrargli il monopattino elettrico e il portafogli e di averlo minacciato per indurlo a non denunciare

Un 16enne e un 17enne sono stati collocati in una comunità, su provvedimento del gip del Tribunale per i minorenni di Milano, con l'accusa di aver picchiato e rapinato un 17enne minacciandolo poi ripetutamente per indurlo a non denunciare. La misura è stata eseguita dai carabinieri della Compagnia di San Donato Milanese (Milano), che ritengono i due membri di una baby gang e responsabili a vario titolo di rapina aggravata, lesioni e minacce.

La rapina e le minacce

La rapina al 17enne è avvenuta il 13 febbraio scorso in via Di Vittorio a San Donato Milanese mentre lui si trovava su un monopattino elettrico: i due lo hanno picchiato con un bastone per prendergli il portafogli sottraendogli anche il mezzo. Nei giorni seguenti i due hanno incontrato nuovamente il 17enne in strada e, per tentare di assicurarsi che non presentasse denuncia, lo hanno picchiato nuovamente insieme ad altri 2-3 giovani della baby gang (attualmente in fase di identificazione) procurandogli lesioni giudicate guaribili in 10 giorni. Poi hanno iniziato anche a minacciarlo sui social, fino a quando le indagini dei militari non hanno portato alle misure odierne.