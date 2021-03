Milano, continua l’occupazione del Piccolo Teatro. VIDEO

Continua l’occupazione da parte del coordinamento spettacolo della Lombardia del Piccolo Teatro di Milano, che da ieri sta chiedendo di "riaprire un luogo della cultura”, con la volontà di allargare l’iniziativa anche ad altre realtà. Quest’oggi, nel chiostro di via Rovello, si è infatti tenuto un primo confronto - trasmesso anche in diretta streaming - tra i direttori dei teatri milanesi. La prima domanda è stata: "In questo processo di rioccupazione dei teatri, siete disponibili ad ospitarci?". Domanda che ha ottenuto una risposta generalmente positiva. "Siamo d'accordo che occupiate il teatro Menotti" ha detto il direttore artistico Emilio Russo. Ancora oltre Andrée Ruth Shammah, anima del teatro Parenti. "Questo spazio non doveva essere vuoto - ha spiegato - avremmo dovuto rioccuparlo noi" per una "riflessione sulla riapertura". Ed ora anche noi "al Parenti dovremo dare spazio" a iniziative come queste "con i nostri contenuti”. (COVID: TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEL CONTAGIO - LA SITUAZIONE A MILANO - QUANDO MI VACCINO?)