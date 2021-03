Trovato il corpo senza vita di una 70enne in un’ansa del fiume Oglio

Il cadavere di una 70enne è stato trovato intorno alle 13 in un’ansa del fiume Oglio, in località Bravadorga, nel Bresciano. La vittima, di Castelli Caleppio, risultava dispersa da giovedì, quando aveva lasciato la macchina nel centro storico di Palazzolo, vicino al ponte romano, e poi si è svanita nel nulla. Le ricerche dei vigili del fuoco non si sono mai interrotte fino ad oggi, quando il suo corpo è stato ritrovato senza vita.