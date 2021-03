Covid, Pfizer: Thermo Fisher di Monza nella produzione del vaccino

Lo stabilimento monzese si occuperà dell'infialatura e del confezionamento. "Il supporto di Thermo Fisher è un ulteriore tassello che premia i nostri sforzi per fornire il vaccino a più persone in tutto il mondo e il più rapidamente possibile”, scrive la multinazionale in una nota

La società Thermo Fisher Scientific sosterrà la produzione e la fornitura globale di BNT 162b2, ovvero il vaccino Pfizer-BioNTech COVID-19, nella propria sede di Monza. Dopo la notizia circolata ieri , oggi è arrivata la conferma da parte di Pfizer Italia dell’inserimento dello stabilimento monzese nella catena di produzione. "Siamo lieti di poter contare da oggi anche sulla collaborazione con Thermo Fisher”, si legge in una nota. “Il sito monzese si occuperà dell'infialatura e del confezionamento, a supporto della nostra catena di fornitura globale integrata”, scrive la multinazionale. ( COVID: TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEL CONTAGIO - LA SITUAZIONE IN LOMBARDIA - QUANDO MI VACCINO? )

"Pfizer e BioNTech - prosegue il comunicato - continuano a impegnarsi per accrescere la capacità produttiva del vaccino anti Covid-19 e superare l'obiettivo dei 2 miliardi di dosi entro il 2021, prevedendo l'espansione non solo della capacità di produzione dei nostri siti, ma anche l'aumento dei fornitori per i materiali chiave e delle opzioni di produzione a contratto nella nostra catena di fornitura". E conclude: "Il supporto di Thermo Fisher è un ulteriore tassello che premia i nostri sforzi per fornire il vaccino a più persone in tutto il mondo e il più rapidamente possibile".