Covid, Fontana: "Da un anno fake news su Lombardia, inaccettabile"

"Ad oggi abbiamo inoculato 1,4 milioni di dosi di vaccini, abbiamo coperto il 100% degli anziani nelle Rsa e più del 50% degli over 80. Ciò nell'ambito della disponibilità dei vaccini, altrimenti potremmo fare anche di più". Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, intervistato dal Tg5. "Siamo la regione che ha vaccinato più delle altre, e quindi credo che molte delle critiche siano un mezzo che si ripete da un anno per strumentalizzare a danno della Lombardia questa situazione. Una cosa inaccettabile, che contesto, e che conferma come molte volte la Lombardia sia schiava di queste notizie". (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI - LA SITUAZIONE IN LOMBARDIA - LO SPECIALE VACCINI)