Bregnano, reddito di cittadinanza senza averne diritto: denunciati

Cinque persone, di nazionalità romena, sono state denunciate dai carabinieri perché percepivano il reddito di cittadinanza senza averne diritto. I cinque, di età di compresa tra i 20 e i 70 anni, tutti domiciliati a Bregnano (Como), fanno parte dello stesso nucleo familiare costituito da 13 persone. Ma a partire dal mese di luglio avevano presentato documentazione con attestazioni false, come quella di far parte di diversi nuclei familiari, e hanno percepito complessivamente dall'Inps 15mila euro.

Le indagini

In conclusione delle indagini, a seguito delle violazioni accertate, è stata sequestrata l'intera somma indebitamente percepita nonché revocata l'erogazione del reddito di cittadinanza. In più sono stati denunciati penalmente per violazione delle norme che regolano la materia.