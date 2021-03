Milano, sciopero dei mezzi pubblici domani 26 marzo: le info

Domani è previsto uno sciopero dei mezzi a Milano. Come riporta Fan Page, saranno a rischio le corse di autobus, tram e metropolitana nel capoluogo meneghino e in tutta la regione. Lo sciopero, che durerà 24 ore, è stato indetto dai sindacati Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal, Ugl e Orsa Trasporti.

Le info

Oltre che i mezzi Atm a rischio saranno anche gli autobus Agi, Airpullman, Movibus, Star e Stie oltre che la funicolare Como-Brunate. Lo sciopero inizierà alle 8.45 e terminerà alle 15. Riprenderà poi alle 18 e durerà fino alla fine del servizio.

Le linee garantite in Lombardia

Per le linee Agi invece potrebbero subire variazioni anche le linee 201, 220, 222, 230, 328, 423, 431, 433 e Smart Bus. Saranno invece garantite quelle in partenza dai capolinea: il servizio sarà sospeso alle 8:29 e dalle 15:01 alle 18. Lo sciopero per le linee Airpullman sarà previsto dalle ore 8:30 alle ore 13 e dalle ore 16:30 a fine servizio. Per le linee Movibus, lo sciopero sarà previsto dalle ore 8:30 alle ore 12:30 e dalle ore 15:30 a fine servizio. Per il personale della linea Star Pioltello-Milano invece lo sciopero inizierà dalle ore 8 alle ore 13:30 e dalle ore 16:30 a fine servizio. Le linee Stie potrebbero non essere garantite dalle ore 8:30 alle ore 12:30 e dalle ore 15:30 a fine servizio. Infine la funicolare Como – Brunate potrebbe subire variazioni dalle 8:30 alle 16:30 e dalle ore 19:30 al termine del servizio.