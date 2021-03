Covid, sentenza a Milano: no obbligo verità per autocertificazione

Il giudice ha accolto la richiesta della procura cittadina perché “il fatto non sussiste”. È stato così assolto un 24enne finito a processo con l’accusa di falso per aver mentito nel dichiarare che stava tornando a casa dal lavoro, durante un controllo a Milano, nel lockdown dello scorso marzo

A Milano è stato assolto un 24enne finito a processo (in rito abbreviato) con l'accusa di falso per aver mentito nel dichiarare nell'autocertificazione che stava tornando a casa dal lavoro durante un controllo a Milano nel marzo dello scorso anno, in pieno lockdown da emergenza Covid (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI - QUANDO MI VACCINO? - LA SITUAZIONE A MILANO E IN LOMBARDIA).

La decisione del gup

La decisione, presa dal gup Alessandra Del Corvo, è stata presa in quanto "un simile obbligo di riferire la verità non è previsto da alcuna norma di legge" e, anche se ci fosse, sarebbe "in palese contrasto con il diritto di difesa del singolo", previsto dalla Costituzione. Il giudice ha così accolto la richiesta di assoluzione nei confronti del giovane della procura di Milano.