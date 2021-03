Covid Lombardia, Fontana: "Giusta scelta di vaccinare in base all'età"

Così il presidente della Regione: "Noi abbiamo fatto tutto quanto ci è stato via via detto dal governo"

"Credo che sia giusta la scelta, io l'ho sempre sostenuta quindi la condivido, in futuro di fare una graduatoria in base all'età e non ad altro altrimenti si rischia di andare a fare delle guerre che non hanno senso", il presidente della Lombardia, Attilio Fontana, ha commentato in questo modo le parole di ieri del premier Mario Draghi che ha sferzato le regioni richiamandole a vaccinare gli anziani.

Le dichiarazioni

"Noi - ha detto Fontana visitando il centro vaccinale allestito al Mumac, il Museo delle macchine da caffè del gruppo Cimbali a Binasco, nel Milanese - abbiamo fatto tutto quanto ci è stato via via detto dal governo. Abbiamo iniziato con i medici e le rsa, proseguito con i portatori di disabilità, abbiamo continuato con gli ultraottantenni e abbiamo aggiunto gli insegnanti nel rispetto delle disposizioni del governo. Credo che tutta la popolazione debba essere vaccinata e credo che quando ci saranno i vaccini lo faremo in tempo breve". E ancora: "Questa è l'ennesima dimostrazione di efficienza, di capacità organizzativa e anche di bellezza del sito. Innanzitutto bisogna ringraziare la famiglia Cimbali che ha messo a disposizione il luogo e complimenti all'azienda sanitaria che ha organizzato il centro. Appena avremo la disponibilità di vaccini a sufficienza partiremo con la campagna massiva e credo che riusciremo a mantenere gli impegni assunti".

"Lotti Astrazeneca in deposito? Inquietante"

Invece, sulle giacenze di lotti AstraZeneca nello stabilimento di Anagni dirette in Belgio, per poi essere destinate non si sa dove, bisogna fare luce: "Bisogna cercare di capire cosa sia successo perché la cosa è inquietante".