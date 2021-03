Rinvenuto cadavere incastrato in un tombino a Cormano nel Milanese

Il corpo di un uomo è stato trovato questa mattina a Cormano, a nord di Milano,

incastrato in un tombino. Sul posto i carabinieri, intervenuti dopo l'allarme al 112 lanciato da un passante. Durante la segnalazione l'uomo ha anche riferito di aver visto qualcuno ieri sera intorno alle 23,45, nello stesso posto, vicino al tombino aperto e con una lattina di birra in mano. I carabinieri stanno procedendo all'identificazione poiché la vittima era priva di documenti. Nessun segno di violenza sul corpo. Le indagini sono in corso per ricostruire la dinamica dell'evento.