Arriva a Milano TaskRabbit, piattaforma per i lavori in casa

Dalla Silicon Valley arriva a Milano TaskRabbit, la piattaforma che mette in contatto chi ha bisogno di aiuto per lavori dentro e fuori casa e chi può dar loro una mano. Oltre 3.000 lavoratori autonomi si sono già iscritti al network, offrendo servizi in 40 categorie disponibili: dal montaggio mobili al giardinaggio, dalle pulizie alle piccole riparazioni domestiche. L’Italia è il primo paese ad avere la più alta percentuale di donne iscritte al lancio della piattaforma: 850 (28%).

Come funziona

Lo scorso anno, più di 1 milione di clienti hanno utilizzato la piattaforma. I 'tasker' sono lavoratori autonomi che stabiliscono le loro tariffe, indicano le loro disponibilità e incassano il 100% del costo orario e delle mance ricevute. La piattaforma rappresenta quindi anche una opportunità lavorativa. Per prenotare le task, invece, basta visitare il sito TaskRabbit o scaricare l’app TaskRabbit per iOS o Android.

TaskRabbit è già presente in migliaia di città negli Stati Uniti, Regno Unito, Canada, Spagna, Francia, Germania e Portogallo, e ora è disponibile anche a Milano e Roma.

I clienti IKEA di queste due città inoltre possono richiedere i servizi di montaggio mobili forniti da TaskRabbit direttamente nei negozi IKEA di Milano (Corsico, Carugate e San Giuliano Milanese) e Roma (Porta di Roma, Gregorio VII, San Silvestro e Anagnina) e tramite il loro e-commerce. I tasker sono disponibili ad aiutare i clienti IKEA nel montaggio dei mobili entro un giorno dall’acquisto, oltre che per numerosi servizi come l’home gardening o il rilevamento delle misure.