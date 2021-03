Incendio in Val Brembilla, bosco in fiamme dalla scorsa notte

Al momento è stato evitato che il rogo raggiungesse la località Cavaglia, ma non è ancora stato spento: in zona sono arrivati anche due elicotteri dell'antincendio

Grande paura per un vasto incendio boschivo che sta interessando dalla scorsa notte la zona tra Cavaglia e il Monte Corno, nel territorio comunale di Val Brembilla, in provincia di Bergamo. Sul posto stanno lavorando dalla notte scorsa i volontari dell'Antincendio boschivo Valle Brembana e i vigili del fuoco. In particolare è stato per ora evitato che le fiamme raggiungessero la località Cavaglia, ma il rogo non è ancora stato spento: in zona sono arrivati anche due elicotteri dell'antincendio.