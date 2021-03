Due sono riusciti a evitarla, mentre un terzo, di 23 anni, è stato semisepolto dalla neve, ma non sembrerebbe in gravi condizioni

Una valanga è caduta stamattina a Lizzola di Valbondione, in provincia di Bergamo, dove si trovavano tre escursionisti. Due sono riusciti a evitarla, mentre un terzo, di 23 anni, è stato semisepolto dalla neve, ma non sembrerebbe in gravi condizioni. Sul posto stanno intervenendo i tecnici del soccorso alpino con il reparto cinofilo e l'elisoccorso del 118.