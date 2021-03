Milano, dopo lite i carabinieri liberano lo stabile di via Molise

Dopo la lite nello stabile di viale Molise a Milano dove, nella notte tra venerdì e sabato, sono rimaste ferite tre persone, i carabinieri hanno effettuato una ricognizione dell'immobile, risultato occupato abusivamente da 86 cittadini nordafricani, tuttora in via di identificazione.

La situazione

L'edificio, trovato in pessime condizioni igienico-sanitarie e in disuso da diversi anni, è stato liberato e restituito alla proprietà e all'ente che lo gestisce per la bonifica e la messa in sicurezza dei locali già avviate. Tra gli occupanti erano presenti una donna e quattro minori, dei quali due sono stati collocati presso la comunità da cui risultavano essersi allontanati. Per gli altri due, con l'aiuto dei servizi sociali dea Comune, si sta cercando una struttura che li possa accogliere.