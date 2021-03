Milano, durante Dad salva nipote della vicina con manovra di Heimlich

La vicina ha bussato alla sua porta con in braccio il nipote di 3 anni che non respirava e lo studente ha messo in pratica la manovra di Heimlich che aveva visto online, salvandogli la vita

La vicina ha bussato alla sua porta con in braccio il nipote di 3 anni che non respirava e lui, studente di Milano che stava facendo lezione in Dad, ha messo in pratica la manovra di Heimlich che aveva visto online, salvandogli la vita. È la storia di Simone, riportata dal Corriere della Sera, e condivisa sui social anche dal governatore della Lombardia, Attilio Fontana.

Fontana: L'intervento di Simone è stato decisivo, complimenti!

"Per fortuna c'era Simone! I soccorritori sono arrivati subito - scrive Fontana sui social -, ma il suo intervento nei primi attimi è stato decisivo per salvare il bimbo. Tanti complimenti Simone!".