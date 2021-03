Milano Digital Week, gli appuntamenti di sabato 20 marzo

Penultima giornata della rassegna 2021, in versione completamente online per via della pandemia. Tanti gli eventi in programma a partire dalle 10

La giornata si apre alle 10 con “La fabbrica del lavoro. Lo smartworking è sostenibile”, a cura della Fiom, che ha realizzato un'inchiesta sul lavoro in smartworking nel settore dell'ICT a Milano raccogliendo più di 1500 risposte al questionario realizzato in collaborazione con la Fondazione Sabattini e la cattedra di Diritto al Lavoro della facoltà di Giurisprudenza dell'università Statale di Milano. Seguirà “Sano come un pesce”, un laboratorio d'arte in cui il digitale viene visto come uno spazio sicuro e inclusivo, lasciando all’utente la scelta di partecipare attivamente o di osservare.

Penultima giornata della Milano Digital Week , quest'anno in versione completamente online per via della pandemia da Covid 19. Tanti gli appuntamenti in cui si affronterà il tema dell’edizione 2021, ossia la “Città Equa e Sostenibile”, alla luce degli ultimi 12 mesi di pandemia. La manifestazione è promossa dal Comune di Milano (Assessorato alla Trasformazione digitale e Servizi civici) e realizzata da IAB Italia, Cariplo Factory e Hublab, con il sostegno del main partner Intesa Sanpaolo. Questo il programma di sabato 20 marzo.

Gli appuntamenti dalle 11 alle 12

Due gli eventi in programma alle 11: si tratta dell’incontro “I lavori im/possibili” e “Un’alleanza per la mobilità sostenibile”. Alle 11:30 “Call me by your meme”, un laboratorio digitale dedicato alla scoperta dei nuovi linguaggi dei media, attraverso natura, storia e successi dei meme. Alle 12 “Il futuro del lavoro. I lavori del futuro”, evento durante il quale si cercheranno delle risposte a domande quali: come lavoreremo domani? Di quali competenze ci sarà maggiormente bisogno? Come cambieranno le organizzazioni?

Gli eventi delle 15

Alle 15 appuntamento con “Tech gender bias". Prendendo spunto da alcune considerazioni relative alle discriminazioni di genere nel mondo tecnologico, verranno raccontate le diverse cause e derive dei bias di genere. Alla stessa ora “Start up e nuove professioni per una città sostenibile”, che presenterà quattro esempi di innovazione tutta made in Italy per trovare risposte al problema dell’inquinamento creato dai trasporti e dagli edifici delle città e mitigare gli effetti negativi del cambiamento climatico.