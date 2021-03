Milano, incendio in un'area in ristrutturazione in via Watt

Sul posto sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco e il 118 in prevenzione, anche se per il momento non si segnalano feriti

Un incendio è divampato, questa mattina all'alba, a Milano, all'interno di un vasto cantiere di un'area in ristrutturazione edilizia in via Watt, in zona Navigli. Sul posto sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco e il 118 in prevenzione, anche se per il momento non si segnalano feriti, nell'ipotesi che potesse trovarsi all'interno qualche senzatetto. Le fiamme sono state notate alle 6.20 da alcuni passanti, in un capannone di tre piani.