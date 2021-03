Fridays for Future, a Milano lo sciopero per il clima in bici. VIDEO

I manifestanti si sono radunati in piazza Duomo. La scelta di protestare in biciletta vuole sottolineare, spiegano i presenti, "la nostra voglia di una città a dimensione più umana e meno inquinata”

Torna lo sciopero per il clima del movimento dei Fridays for Future. A Milano, i manifestanti si sono radunati quest’oggi in piazza Duomo tutti muniti di bicicletta, così da rispettare le distanze di sicurezza e, spiegano, “per sottolineare la nostra voglia di una città a dimensione più umana e meno inquinata”. Diverse le richieste avanzate dai partecipanti al Bike Strike: a livello globale, chiedono che gli accordi di Parigi siano resi vincolanti per tutti i paesi, tassando le emissioni e istituendo un fondo per i paesi più fragili.