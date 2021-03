Milano, caso Congo: accordo Eni-pm, offerti 11 milioni di risarcimento

La società, tramite i legali, in accordo con la procura presenta al gip una proposta di applicazione di sanzione pecuniaria da 800mila euro per la legge sulla responsabilità amministrativa degli enti per il caso Congo. Il pm ritira la richiesta di misura interdittiva per Eni

Dall'Eni in arrivo 11 milioni di euro di risarcimento. In accordo con la procura di Milano, la società presenta, tramite i legali, al gip una proposta di applicazione di sanzione pecuniaria da 800mila euro per la legge sulla responsabilità amministrativa degli enti per il caso Congo. Il pm ritira la richiesta di misura interdittiva per Eni.