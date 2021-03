Incidente in montagna, cade per 150 metri: morto 67enne nel Bergamasco

Sul monte Farno, a Gandino (in provincia di Bergamo), il 67enne Umberto Salvoldelli è morto oggi dopo essere scivolato per circa 150 metri lungo un pendio mentre effettuava un'escursione. Vani i soccorsi: con lui c'era una donna, che ha dato l'allarme. La vittima viveva nel paese bergamasco e al momento dell'incidente stava effettuando un'escursione lungo un sentiero. Il corpo senza vita è stato recuperato con l'elicottero del 118 e già restituito ai familiari per i funerali.