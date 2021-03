Incidente nel Pavese, si scontra con un'auto e fugge: denunciato

Alla guida della sua auto si è scontrato con un'altra vettura, provocando il ferimento del conducente e della moglie, giudicati guaribili in 10 e 7 giorni, e poi è scappato. È accaduto nella serata di ieri a Vellezzo Bellini (Pavia). Invece di fermarsi a soccorrere i feriti, l'automobilista, un 35enne moldavo residente a Battuda (Pavia), è ripartito a tutta velocità. L'uomo è stato successivamente raggiunto dai carabinieri e sottoposto al test alcolmetrico che ha rilevato una presenza di alcol nel sangue superiore a quella consentita dalle norme. Nei suoi confronti è scattata la denuncia per guida in stato di ebbrezza e omissione di soccorso.