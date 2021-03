Romanengo, tentano 'truffa dell'asfalto': otto denunciati

Hanno proposto a un'anziana il rifacimento dell'asfalto del cortile a un prezzo vantaggiosissimo a patto che la donna avesse pagato in anticipo e in contanti il conto

Otto uomini sono stati denunciati dai carabinieri di Romanengo, in provincia di Cremona, per un tentativo di truffa, la cosiddetta 'truffa dell'asfalto'. ). Le persone coinvolte, tra cui ci sono tre pregiudicati, sono uno scozzese, uno slovacco, tre polacchi e tre bulgari. Sono tutti disoccupati e regolari sul territorio nazionale, ma senza fissa dimora.

La vicenda

Secondo quanto ricostruito, l'11 marzo la banda ha adescato la vittima nel comune di Salvirola, presentandosi direttamente presso la sua abitazione e spacciandosi per operai di una fantomatica ditta di Cremosano. Le hanno proposto il rifacimento dell'asfalto del suo cortile a un prezzo vantaggiosissimo a patto che la donna avesse pagato in anticipo e in contanti il conto. La malcapitata, un'anziana, ha consegnato 400 euro ai truffatori, ma i militari, passando davanti all'abitazione della donna, hanno notato che gli otto uomini in abiti da lavoro al loro passaggio cercavano rapidamente di entrare in casa e hanno deciso di fare un controllo, smascherando la truffa.

La 'truffa dell'asfalto'

Quella della "truffa dell'asfalto inglese" è un tipo di raggiro che, negli ultimi anni, si è diffuso ad opera di malavitosi stranieri, i cosiddetti "travellers", riuniti in sodalizi di soggetti irlandesi o inglesi insieme a persone dell'Est Europa. Sostanzialmente la banda si muove a bordo di un camion su cui vi sono attrezzi da lavoro e su di un furgone che trasporta il resto della banda. Il modus operandi si caratterizza nel far proporre l'affare del rifacimento di una porzione dell'asfalto di proprietà a una persona molto distinta e dal marcato accento inglese. L'uomo, che individua le sue vittime in privati, piccoli artigiani e piccoli imprenditori, propone i lavori di asfaltatura da parte della sua "ditta" a prezzi estremamente vantaggiosi e millanta collaborazioni con importanti ditte che realmente operano nella zona dove si trova la malcapitata vittima.