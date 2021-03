Incendio nell'Oltrepò pavese, distrutto il tetto di una canonica

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco dei distaccamenti di Pavia, Broni e Mortara (Pavia), che hanno lavorato per sei ore, dalle 2 alle 8 di questa mattina, per domare le fiamme

Fiamme nell'Oltrepò pavese nella notte. Il tetto della canonica della parrocchia dei Santi Nazzaro e Celso, in frazione Sannazzaro del comune di Santa Maria della Versa, è stato distrutto da un incendio. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco dei distaccamenti di Pavia, Broni (Pavia) e Mortara (Pavia), che hanno lavorato per sei ore, dalle 2 alle 8 di questa mattina, per domare le fiamme. Oltre al tetto dell'edificio, ha riportato danni anche una parte della canonica che al momento risulta inagibile. Fortunatamente non risultano esserci feriti. Sul luogo sono intervenuti anche i carabinieri di Stradella (Pavia). Ancora da accertare le cause del rogo.