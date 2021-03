Covid in Lombardia, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

È atteso oggi il nuovo provvedimento del ministero della Salute sui cambi di colore. Considerando l’incidenza dei casi e la pressione sugli ospedali, influenzate dalla diffusione delle varianti, preoccupano il Piemonte e la Lombardia, che si trova però già in arancione rafforzato.

Intanto, ieri in Lombardia si sono registrati 5.849 nuovi casi di Coronavirus. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI)

7:00 - La Lombardia verso la zona rossa

È atteso oggi il nuovo provvedimento del ministero della Salute sui cambi di colore. Considerando l’incidenza dei casi e la pressione sugli ospedali, influenzate dalla diffusione delle varianti, preoccupano il Piemonte e la Lombardia, che si trova però già in arancione rafforzato. Infatti, preoccupano l’incidenza dei casi (soglia d’allerta 250 positivi ogni 100mila abitanti), la pressione sugli ospedali, e la diffusione delle varianti. La Lombardia, già in arancione rafforzato per ordinanza regionale, potrebbe passare al rosso da lunedì 15 marzo.